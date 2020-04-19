海軍敦睦艦隊發現3人確診新冠肺炎，更傳出疑似更多人初篩之後也確診。對此，擔任立法院國防外交委員會召委的國民黨立委呂玉玲臨時變更下周議程，要求軍方針對此事做專案報告，並將視訊質詢該艦艇的艦長及醫官。

呂玉玲表示，她將變更22日的外交及國防委員會的議程，安排國防部進行專案報告，但由於相關人員如艦長、醫官尚在隔離中，所以可能會透過視訊的方式來聯繫，給外界一個交代。

立法院因應新冠肺炎防疫措施，這會期委員會例行會議出現很多新的做法，國民黨立委李貴敏4月6日安排考察司法院所屬法庭防疫措施，首度採取「視訊考察」方式進行，緊接著國民黨立委賴士葆4月16日考察證交所櫃買中心也同樣以視訊方式進行。

此次敦睦艦隊出現確診案例，遭到外界質疑跟海軍過去的說法不一，許多疑點有必要對外界釐清，為此藍委才臨時改排審此案，且呂玉玲認為艦長及醫官有必要說明，但考量防疫隔離，打算讓艦長及醫官以「視訊備詢」方式進行，據悉目前正在解決技術上的問題，22日國防外交委員會可望看到「視訊備詢」。

(中時 )