大陸傳巴士翻覆意外 跌落30米釀6死 13:502020/04/19 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸一輛巴士衝下山坡翻覆（圖／央視新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸江西今日傳出巴士翻覆意外！據央視新聞報導，今日上午8時35分，一台自江西省景德鎮開往鷹潭的一輛客運巴士，在206國道樂平境內發生側翻，現場有人員傷亡。 該輛客運中巴車車輛翻滾下坡30米左右，截至下午近1時，車上的19人中有6人死亡，13人受傷，現場聚集救援人員，司機也已被當地公安部門控制。事故原因正在調查當中。 (中時 ) #巴士 #客運 #現場 #人員 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 業績掉5成也要挺醫護 台南2旅宿業捐300份餐點給奇美醫 12:452020/04/15 生活 醫護新冠肺炎獎勵津貼擴大 病房清潔工也能拿 13:382020/04/15 生活 醫護津貼擴大發放 醫師1萬元、防疫門診20萬元 16:422020/04/15 生活 一中商圈工安意外 中市都發局勒令停工 17:192020/04/15 社會 居家檢疫男陳冊打網咖 父憂房產遭拍急匯款 15:032020/04/16 社會 台南大遠百致敬醫護 500個暖心便當獻成大醫院 18:052020/04/16 生活 侯友宜寫卡片 感謝第一線醫護人員 19:522020/04/16 生活 台南大遠百500個暖心便當向醫護人員致敬 22:352020/04/16 財經 苗縣府防群聚感染 5月1日彈性上班 01:062020/04/18 地方新聞 嘉縣東石死亡火警 男叫醒父母女兒 自己葬身火窟 11:302020/04/19 社會 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 得不到就毀了她！已婚男師戀上19歲正妹 狂刺數十刀當場慘死 - 兩岸 法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 - 兩岸 - 旺報 屢遭抹黑 譚德塞：堅持真理 歷史自有公論 - 兩岸 - 旺報 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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