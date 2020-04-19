大陸江西今日傳出巴士翻覆意外！據央視新聞報導，今日上午8時35分，一台自江西省景德鎮開往鷹潭的一輛客運巴士，在206國道樂平境內發生側翻，現場有人員傷亡。

該輛客運中巴車車輛翻滾下坡30米左右，截至下午近1時，車上的19人中有6人死亡，13人受傷，現場聚集救援人員，司機也已被當地公安部門控制。事故原因正在調查當中。

(中時 )