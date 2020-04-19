機場捷運沿線鐵皮屋為人詬病多年，今年初環狀線正式通車，讓新北市政府以新泰塭仔圳為首，將塭仔圳重劃區啟動作為今年重點工作，也讓建商信心滿滿跟隨市府腳步在塭仔圳開疆闢土。

塭仔圳近6000家鐵皮工廠影響市容，並多次發生火災等公安事件，新北市府於2015年展開市地重劃作業，遭部分住戶、工廠反對搬遷抗爭，重送都市計畫後，於去年6月內政部審議通過主要計畫，並於今年正式啟動，不僅可解決區內公安頻傳、環境汙染及公設不足的問題，更結合貴子坑溪與周邊公園營造景觀休閒帶，使防災、景觀、生態共存。

新北市長侯友宜於今(19)日率領市府團隊視察塭仔圳重劃區，新北市立委邱臣遠、洪孟楷及泰地方里長士紳也到場關心。侯友宜表示，新冠肺炎疫情延燒，造成全球經濟衝擊，但市府仍加速推動塭仔圳重劃案，亦藉此促進經濟發展。

「明日城2」於今年2月中即用臨時貨櫃屋改裝成接待中心先進場潛銷，在1期熱銷且住戶已進駐之下，更增添購屋人信心。（圖／業者提供）

過去塭仔圳市地重劃案進度一再推遲，經市府積極推動爭取下，都市計畫部分經內政部及新北市都委會審議通過，重劃計畫書已提報內政部預審，預計於6月公告，9月搬遷，也提振塭仔圳建商推案信心。

塭仔圳重劃區為北台灣第三大重劃區，建商看好重劃區未來發展前景紛紛購地推案，今年推案建商包括茂德、寶佳、海悅等，推出「幸福滿滿」、「沐光」、「新莊海悅花園」、「明日城2勝華迎家」等，皆以2-3房為主力產品。

其中寶佳機構「明日城2」總銷達20億元，規劃29-38坪，開價38-40萬元，挾5年前一期7800坪造鎮規模、899戶全數完銷的氣勢，再度帶起討論度。據了解，業者於2月中用臨時貨櫃屋改裝成接待中心進場潛銷，在沒有樣品屋也沒有模型，假日賞屋人潮踴躍。

寶佳旗下和毅建設「沐光」總銷14億元，格局規劃21-40坪，價格約每坪38萬元；「幸福滿滿」坪數19-33坪，價格同樣約每坪38萬元；海研建築首案「新莊海悅花園」總銷15億元，上市代銷品牌及重金禮聘建築師呂建勳加持，傳聞開價4字頭起跳，挑戰購屋民眾口袋深度。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)