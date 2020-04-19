停泊高雄左營軍區的敦睦艦隊，傳出3人確診感染新冠肺炎病毒，引發外界高度關切。高雄市長韓國瑜今到高雄捷運、左營高鐵站、台鐵等大眾運輸場站視察，預防出現防疫缺口，韓國瑜坦言，海軍3人確診，他心理壓力很大，希望各單位繼續攜手努力防疫。不過，就在衛生局長林立人召開記者會說明防疫措施後，高市府突然發出市長新增行程簡訊，說明韓國瑜將親自主持防疫會議，讓外界懷疑，是否將出爐的海軍一篩結果將令高雄迄今辛苦打下的「零本土記錄」破功？

韓國瑜今天上午在交通局、高捷官員陪同下，前往高捷R15生態園區站搭車，體驗高捷首創「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門成效。市府官員解釋，該閘門自動檢測旅客體溫，如果體溫超過37.5度，將由高捷人員複測體溫，複測溫度若出現異常，將立即轉介就醫。雖然面對「罷韓危機」，韓國瑜今日搭捷運時，一路上仍有許多民眾見到他就喊「市長加油」、「我們沒離開」，韓國瑜也向替他加油打氣的民眾微笑點頭致意。

韓國瑜稍後在高捷左營站下車，該站架設紅外線體溫量測儀，韓國瑜也前往視察，隨後轉往台鐵及高鐵左營站。韓國瑜受訪時坦言，軍艦有3名確診個案，讓高市府心理壓力很大，由於高雄本土個案迄今仍是零，他拜託高捷、台鐵及高鐵人員，再辛苦一點，繼續努力，確保高雄民眾健康。

高捷目前有31台「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門分設在26個車站，至於左營站、三多商圈站、美麗島站、高雄車站、巨蛋站等5個人潮多的大站，仍採紅外線體溫量測儀，其他非密閉式的高架車站，乘客只要戴口罩就可以進出。台鐵為防疫也架設紅外線感測螢幕，可監測乘客體溫度數，高鐵則為讓旅客保持距離，已將部分座椅拆除。

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(中時電子報)