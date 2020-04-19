嘉義縣水上鄉一名2歲男童18日晚上在自家倉庫門前玩耍時，遭父親駕駛的堆高機撞倒，送醫急救後，不幸回天乏術，檢方表示，幼童下肢、腹部有輾壓傷，死因為創傷性休克死亡，將進一步釐清父親的過失致死責任。

警方初步調查，這名男童在自家的倉庫門前時，他父親正在倉庫操作堆高機搬貨，疑似沒有注意到男童在後方，在倒車時直接撞到男童，父親發現男童倒地，立即送醫急救後，仍回天乏術。

檢察官、法醫19日相驗後，初判死因幼童為創傷性休克死亡，後續將釐清幼童父親的過失致死責任。

(中時 )