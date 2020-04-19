嘉縣2歲男童在倉庫玩耍 不幸遭父駕駛堆高機撞倒不治 14:052020/04/19 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 爸開堆高機，意外壓斃2歲幼子。(非事發示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣水上鄉一名2歲男童18日晚上在自家倉庫門前玩耍時，遭父親駕駛的堆高機撞倒，送醫急救後，不幸回天乏術，檢方表示，幼童下肢、腹部有輾壓傷，死因為創傷性休克死亡，將進一步釐清父親的過失致死責任。 警方初步調查，這名男童在自家的倉庫門前時，他父親正在倉庫操作堆高機搬貨，疑似沒有注意到男童在後方，在倒車時直接撞到男童，父親發現男童倒地，立即送醫急救後，仍回天乏術。 檢察官、法醫19日相驗後，初判死因幼童為創傷性休克死亡，後續將釐清幼童父親的過失致死責任。 (中時 ) #男童 #父親 #倉庫 #堆高機 #幼童 也許您會感興趣 推薦閱讀 保稅倉庫存倉期限 開放延長 04:102020/04/15 金融．稅務 男女赴淡水車上輕生 警方搶救阻憾事 20:112020/04/15 社會 21歲嫩妹與人夫「激戰摩鐵48次」！每月「包養價碼」曝光 22:342020/04/15 社會 針對保稅倉庫業者 海關提供線上課程 15:522020/04/16 財經 增進職技 屏縣首辦勞動大學 04:102020/04/17 地方新聞 蘭嶼火燒船 男童燒燙傷 17:522020/04/18 社會 台電中火發電廠 廢棄物倉庫失火 12:062020/04/19 社會 4歲童16層樓摔下！血肉噴飛慘死 母淚崩：他一直想飛起來 13:512020/04/19 國際 社會熱門新聞 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 軍中差21歲父女戀！女兵撒嬌：你比爸還疼我...飛日本交纏 正宮氣暈 - 社會 陸正妹兒童公園「高空拍裸照 」不雅照瘋傳園方跳喊告 - 社會 竹科男見絕世美女照動心 約炮「人圖不符」拔腿跑 - 社會 墜谷新北警找到了！斷腿被土石活埋身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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