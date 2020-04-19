新冠肺炎在台灣似有緩和跡象，但中央仍要求民眾不能掉以輕心，尤其是常會接觸的設施諸如門把等都要小心，其中最常碰到的莫過電梯按扭，有人戴指套、有人用筆、用袖角去觸碰，現在有業者腦筋動得快，研發銅子彈鑰匙圈，讓人安心「壓」按扭。

新冠肺炎疫情全球肆虐，台灣疫情雖然較為緩和，但中央流行疫情指揮中心仍呼籲民眾不能掉以輕心，而美國國家過敏及傳染病研究所（NIAID）、疾病控制與預防中心（CDC）與當地兩所大學合作，測試新型冠狀病毒及SARS病毒，其在塑膠、不鏽鋼、銅、紙板表面霧化程序的存活、數量和衰減情形，並於3月17日於國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》發表研究報告。

陳姓業者表示，研究發現兩種病毒均於塑膠表面存活時間最長，研究人員於72小時後仍可在塑膠表面檢測到新冠病毒，其半衰期中位數約6.8小時，SARS病毒的半衰期中位數逾7.5小時。

至於不鏽鋼表面，新冠病毒可存活時間達48小時，半衰期中位數約5.6小時。研究也發現新冠病毒在紙板表面存活不足24小時，於銅表面則最短，不足4小時。

陳姓業者搭上這股防疫熱潮，將病毒於銅表面存活時間最短的發現應用於防疫小物上，設計了1顆具有伸縮彈頭的銅子彈鑰匙圈並取得專利，將在全國連鎖便利商店販售。

民眾在搭電梯需要按鈕時，即可使用此銅子鑰匙圈的彈頭代替手指按按扭，使用方式是先按一下彈底，彈頭即會彈出，按完電梯按鈕再按一下了彈底，彈頭即會縮回彈室，將可能停留在按鈕上的病毒暫存在彈室內，降低沾染病毒的機會。

(中時 )