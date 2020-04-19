金剛與梁云菲（Nana）去年4月公開在IG曬愛，兩人公開戀情後，經常大方放閃，還一起錄中天《小明星大跟班》，羨煞不少人，甚至前天兩人才一起主持網路節目，當時金剛還對外笑稱2年內想完成結婚登記，無奈19日傳出分手消息，令外界錯愕。金剛經紀人表示：「只知道被分手了，蠻突然的，其他不太曉得，今天還沒聯繫上他。」

梁云菲正在與朋友度假，她在臉書寫下，「當你眼淚忍不住要流出來的時候，睜大眼睛，千萬別眨眼。你會看到世界由清晰變模糊的全過程，然後在淚水落下的那一刻一切變得清澈。以前很多人都說當眼淚要掉下來的時候，就倒立吧。但是我不會倒立，那就在海裏吧。」似是為了逝去的感情落淚。

兩人共同好友吳宗憲的至理名言就是「公開即分開」，被問到此事，他回應，「他們兩個都是我的好朋友，所以知道的越多，能說的就越少啦。」隨即表示：「前輩的至理名言總是要聽一下的啦。」

(中時 )