疫情緩解的資訊激勵股市活力，各項外商銀行財富管理部門認為，顯示疫情終究成為「可以受控的因素」，未來12～24個月可望有機會再上漲，現階段就是局勢動盪，市場波動也是短線進出的良機，因此未因疫情隔離而停止向財管客戶提供投資建議，「每個人的風險屬性不同，外銀的都有合適的資產配置工具給予適度配置。」

匯豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉表示，疫情期間理專透過電話與客戶保持溝通，匯豐銀行去年10月上線的「匯豐股票全能通」，也在這波發揮功能，匯豐台灣財管客戶十分方便進行美股與港股的線上即時交易，把握到波動的操作良機。

星展集團資深策略分析師楊政齡指出楊政齡表示，目前星展集團持續偏好以槓鈴式投資策略建構投資組合，轉注於兩種全球多元化的資產類別，一方面佈局公司債和股息收益型股票，以做為收益型資產；同時佈局具有結構性成長題材的股票，做為成長型資產，這部份偏好於科技、康健類股以及中國股票，即使這些資產已經在疫情影響下有相對優於大盤的表現。

基於情勢的高度不確定性，法國巴黎銀行財富管理提醒，陷入熊市的市場低點通常有2個階段：首先，股市下跌一波（伴隨反彈）；其次，再次探底，在疫情仍未明確，尤其在美國，企業正開始要公布第一季財報，企業財報指引可能相當負面，而經濟成長與企業獲利下修才剛要開始，或許僅適合中期至長期展望加碼股市，短期投資要謹慎。

(工商 )