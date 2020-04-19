古坑鄉荷苞山油桐花盛放，這兩天許多民眾前往踏青賞花。（周麗蘭攝）

小朋友開心玩攀繩，大多沒戴口罩。（周麗蘭攝）

古坑鄉桐花公園18、19日取消管制，不少民眾扶老攜幼前往，19日人潮更多，雙向馬路都停滿車，綿延近一公里長。（周麗蘭攝）

古坑鄉桐花公園18、19日取消管制，不少民眾扶老攜幼前往。（周麗蘭攝）

雲林縣古坑鄉荷苞山油桐花盛放，上周末舉行一年一度油桐花季活動，為了防疫僅留2個出入口，並執行實名制進入措施，也不鼓勵外縣市民眾前來，遊客明顯減少，本周18、19日未管制，人潮湧現，雙向停車近1公里長。

荷苞山桐花公園近千棵油桐樹開花，遇到新冠肺炎疫情，今年賞花活動辦得低調，僅兩天，縣府也希望縣內民眾前往踏青散心就好。

18、19日取消管制，不少民眾扶老攜幼前往，19日人潮更多，雙向馬路都停滿車，綿延近一公里長，遊客估計數千人，約有一半人數未戴口罩呼吸新鮮空氣、開心拍照，也有不少遊客攜帶野餐巾、茶具組，就地野餐。

桐花廣場有幾攤賣甜甜圈、鳳梨、飲料、飾品的社區居民，當地的老字號咖啡店「巴登咖啡」也首度以咖啡車服務遊客，停放在前雲林經濟農場荷苞工作站前，每杯咖啡「防疫價」80元。

荷苞社區發展協會理事長張茂秋表示，本周讓遊客隨意走走，所以未強調要戴口罩，也讓社區居民展示自家農產品，桐花公園有4公頃大很空曠，這兩天他在現場觀察大都能保持距離。

張茂秋說，可能大家都悶壞了，今年沒有刻意宣傳，還是這麼多人來，油桐花期估計還有半個月，但社區居民的展售活動到今（19日）為止。

(中時 )