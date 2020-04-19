昨（18日）新增3名確診案例，為2名海軍敦睦艦隊實習生與一名軍人。由於2名確診人員是政戰學院的學生，為避免風暴擴大，政戰學院宣布，即日起全校停課2周。另外，有消息指出，海軍官校也會同步跟進停課；不過本刊實際詢問學生家長，目前尚未接獲相關消息，因此詳細情形仍須待指揮中心公布。

案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，3人均於昨（18日）確診。

指揮中心表示，與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，正進行相關疫調，並入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計今（19日）公布。

據了解，政戰學院除宣布全校停課2周，進行大消毒，同時也匡列21名密切接觸者，並將其全數移至隔離寢室進行自主健康管理。

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(中時電子報)