苗栗縣政府推動教育部「數位學伴計畫」，與大專院校合作，透過遠端網路平台教學，輔導偏遠地區國民中小學生，今年有10所國中小共134位學生接受國立聯合大學、國立中興大學、中原大學及致理科技大學輔導，因應防疫措施，確保「隔離」距離，讓學習不停擺。

縣府教育處指出，數位學伴計畫以網路媒介跨越城鄉空間，以陪伴與學習為基礎，透過大專院校大學伴線上即時教學與陪伴，協助提升偏遠地區中小學地學童學習動機與興趣，更因應防疫當前，運用資訊科技融入教育，跨越防疫期間出現的人與人間的「隔離」距離，透過網路持續學習。

今年縣內共10所國中小共134位學生接受國立聯合大學、國立中興大學、中原大學及致理科技大學的服務。苗栗縣長徐耀昌表示，數位學伴計畫是一項長期投入的教育志業，每位學童有專屬的大哥哥或大姊姊陪伴學習，以客製化教材進行個別化教學，盼能結合縣府端教育資源，共同成為雲端e家人，讓一對一的教與學，跨校陪伴成長力量在苗栗縣教育園地深耕續航。

(中時 )