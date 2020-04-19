新竹市長林智堅（右）19日視察公道三拆遷戶安置基地，他表示，此案不但是全國第1個舉行都市計畫聽證會的道路徵收案，更是全國首創為拆遷戶整備「安置基地」的案子。（陳育賢攝）

等了30年的新竹市公道三新闢道路，預計2021年底完成，住戶的安置基地則在今年2月初順利完工。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

等了30年的新竹市公道三新闢道路，預計2021年底完成，住戶的安置基地則在今年2月初順利完工，市長林智堅表示，此案不但是全國第1個舉行都市計畫聽證會的道路徵收案，並提供房屋租金補貼，更是全國首創為拆遷戶整備「安置基地」的案子。

林智堅表示，為了給市民安全回家的道路，市府花費6年舉辦聽證會廣納民意、逐一拜訪78個拆遷戶，向公道三拆遷戶展現決心和誠意，終於獲得9成以上住戶支持。

而市府也積極投入7.4億向新竹縣購地，進行安置基地整建工程，開闢8米寬道路，並打造綠地和排水系統，讓住戶在熟悉的生活圈，維持良好生活品質。

巿府指出，公道三新闢道路創造了3項全國第1。包括公道三是全國第1個舉行「都市計畫聽證會」的道路徵收案，也是全國首創為拆遷戶整備「安置基地」，該基地已於今年2月4日完工，工程經費4540萬，是當地居民十分期盼的工程。此外，市府也提供每戶72萬元的房屋「租金補貼」，讓住戶在安置基地新建房舍期間，可以安心、舒適生活。

工務處表示，安置基地占地9936平方公尺，規畫82塊基地供拆遷戶選配，同時兼顧公共區域的環境，開闢了長約220公尺、寬8公尺的道路，全區新闢900公尺長的排水溝，也新闢長約205公尺的排水箱涵，大大改善過去積水的困擾，同時也一併完成水、電、瓦斯、汙水等相關單位管線埋設，提升竹市整體生活環境品質，促進新竹市生活圈發展。

另，為建構完整環市快速道路系統，市府積極推動「1環2線3網」的交通建設計畫，希望連通新竹外環道路系統（1環）兩處斷點，其中公道三自竹光路至景觀大道路段工程，是打通1環重要關鍵，也是台1線替代道路。

此外，有關公道三工程辦理拆遷戶安置事宜，原住戶若有租屋需求，市府也將會提供協家尋找租屋處，住戶可洽市都市發展處辦理社會住宅包租代管計畫，由專員協助媒合租屋。聯絡電話：03-5285160。

(中時 )