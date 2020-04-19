隨著各地統計公報陸續公佈，大陸城市2019年社會消費品零售總額排名出爐。排在前2名的上海、北京去年的社會消費品零售總額超過1兆元（人民幣，下同），分別達到1兆3497億元和1兆2270億元，第3名廣州則距兆元大關一步之遙為9975.59億元。同時前10強城市合計為8兆4360億元，占全大陸消費總量的1／5。

中原銀行首席經濟學家王軍分析，未來隨著收入的提升，經濟的轉型升級，在總消費中，服務性消費的比重和貢獻會越來越大。據大陸《時代週報》統計大陸城市消費能力10強城市依次是上海、北京、廣州、重慶、成都、武漢、深圳、杭州、南京、蘇州。

但值得關注的是，作為大陸「北上廣深」4大城市之一的深圳，卻僅以6582.8億元排在第7名。蘇寧金融研究院消費金融研究中心高級研究員付一夫認為，深圳的外地人口多，其重心可能偏向個人發展，不會在當地為家庭花銷太多。

此外，他說與北上廣相比，深圳在教育、醫療等涉及民生領域的配套設施相對落後。另一方面由於深圳緊鄰香港這個知名的國際消費中心，出入香港購物十分便利，進而導致一部分消費外流。

(旺報 )