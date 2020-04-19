台灣才連續四天確診數抱零，繼昨天新增3名軍艦確診者，今天一口氣增加22名病例。陳時中表示，經過一晚徹夜採檢，全數採檢完畢，新增21例，都是在磐石軍艦上的確診者。另外一例為境外移入。

陳時中說，相關簡訊昨晚已經針對共七百人發出，今天中午會搜集相關變化十二點多開始發送大約兩、三千通。相關足跡會請疫情調查醫師先了解停留狀況，有必要就會公布足跡，至於其他細節會交給地方政府研判。希望能擋下對國內的第二波傳染。

沒有規定下船要寫健康聲明書，陳時中表示，軍隊中的相關管理作為比民間的更高，軍隊是一個有紀律的地方，管理作為強度很高。

陳時中說，昨天也發出關懷簡訊，今天針對接觸者也會發簡訊，希望有症狀者也要提高警覺，希望第二波傳染可以建立好防線。

陳時中表示，這幾天的足跡，也會盡量處理，對於非掌握到的會發簡訊，請他們要特別注意相關事項。第二對於相關確診者在特別的足跡停留時間，超過一定時間會公布地點，第二詳細足跡會交給地方政府請他們做清潔消毒與疫情調查。

陳時中表示不會根據這七百人去公布足跡，而是確診個案的停留時間長的地方，停留時間短的接觸時間短的徒增恐慌，相關地點詳細的情況地方政府比我們了解，我們會把資料提供給地方政府，若他們覺得可以公告就可以公告出來，我們是提供停留時間長的，中央地方一起合作才能做出適合的處置。

(中時 )