台南市仁德區一名大陸籍潘姓男子居家檢疫期間7度趴趴走，遭台南市衛生局重罰70萬，17日開出裁處單，但潘男4月4日解除居家隔離，7日已出境，如今傳出潘男名下沒有財產，市府罰歸罰，未必能收到罰金；台南市衛生局表示，依規定明天收到裁處書後，7天內須繳納罰款，如未繳就移送行政執行署強制執行其財產。

台南市長黃偉哲指出，潘男如果不要再進來台灣，當然有可能會不一定追得到，但他如果要再進來台灣，一定必須繳完罰款才能入境。衛生局說明，裁罰要舉證、罪證確鑿才開罰，因此必須會同警方調閱相關監視器影像確認趴趴走，期間有拍到很相似的影像但後來經查不是，因此，時間拉得很長，延遲開出罰單。

大陸籍潘男與台灣籍的妻子長期在大陸工作，因大陸疫情嚴重而返台，潘男只有居留證，據悉，個人名下在台灣也沒有財產，妻子則有房產。

潘男在3月21日從大陸來台灣，持台灣居留證，依規定從22日開始居家檢疫直到4月4日解除，期間七度趴趴走，引起黃偉哲震怒。如今潘男已離境，黃偉哲說，對方不是刑事犯，也不能啟動防逃機制、派員跟監，也不能用電子手銬，將來防疫怎麼堵住這個漏洞是很重要的，不要等到社區看不過去提供證據，事後偵辦已經差了一段時間，他強調，若早一點發現搞不好就能把他送集中檢疫，對民眾安全保障更好，「罰錢非目的，讓他守法才是目的。」

(中時 )