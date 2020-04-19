籃球皇帝麥可喬丹征戰NBA十餘年也遇過對手，事實上80和90年代英雄輩出，才讓喬丹的公牛王朝熠熠生輝。而且喬丹不是每次都能贏的，在他未成氣候之時，就被活塞控衛「刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas)壓制了數年。

湯瑪斯當年是活塞「壞孩子」的指揮官，以粗暴下流的防守聞名。1992年美國夢幻隊建軍，喬丹和隊友皮朋都表示，只要有湯瑪斯他們就不想參賽。皮朋說：「我瞧不起湯瑪斯打球的方式。」

喬丹88~90年連續3年季後賽敗給活塞，90年雙方在東區決賽打到第7場，敗在活塞遊走規則邊緣的「喬丹法則」之下。91年兩隊再次於東決碰頭，公牛教頭傑克生採用「三角進攻」減少喬丹持球時間，終以4-0橫掃了活塞。

威金斯(Dominique Wilkins)則是在「空中」威脅著喬丹，當時灌籃大賽還是相當新奇的比賽，喬丹首次1985年就敗給威金斯。之後幾屆王不見王，直到1988年兩人再度對決，喬丹仗著主場優勢與超高人氣，以罰球線灌籃「做掉」威金斯，於爭議聲中勝出。

今年重提此事時，威金斯還有些遺憾，表示「總之我們讓球迷值回票價，那就足夠了。」威金斯的手下敗將還包括「滑翔人」崔斯勒，他的存在可說是喬丹「飛人招牌」的大敵，他與喬丹兩人最終1勝1負，各拿兩座灌籃王。

大鳥柏德(Larry Bird)嚴格來說不算是喬丹的宿敵，兩人連輩分都不同，柏德的天敵是魔術強生，年輕的喬丹自然不是兩人的對手。在碰上活塞隊之前，公牛隊連續兩年季後賽首輪就被柏德(塞爾提克)剃光頭。

喬丹從來沒贏過柏德，麥當勞的投籃廣告也是找兩人來比賽投籃(最後不分勝負)，喬丹的電影《怪物奇兵》也請來柏德客串。喬丹一直到1998年東區決賽，柏德當溜馬總教練的時候才終於「擊敗」了柏德。

(中時電子報)