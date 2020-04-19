「見城計畫」2017年起啟動，初期以重建台灣第一石城、縫合龜山串接蓮潭、歷史堆疊城市考古、舊城門戶重塑再造、貫穿古今散步舊城五大主計畫為重點。（袁庭堯攝）

「見城館」在見城計畫先期扮演重要前導角色，提供文物展示、科技體驗的空間。（袁庭堯攝）

韓國瑜進入見城館視察科技展示裝置，礙於防疫，不開放媒體隨行。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

韓國瑜期許見城計畫逐步推動，除了恢復歷史樣貌，更可為高雄打造特色觀光廊道。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜19日視察左營舊城，關注「見城計畫」推動進度。文化局強調，左營舊城城牆是全國保存最完善、最具歷史現場再造潛力的城池，未來將整合周邊觀光資源，打造最具高雄特色的觀光勝地。

文化局表示，左營舊城城牆是全國保存最完整、規模最大的城池，完整性高達60％。2017年起啟動「再造歷史現場專案計畫—左營舊城見城計畫」，先期由文化部核撥5億4千餘萬元經費，包含重建台灣第一石城、縫合龜山串接蓮潭、歷史堆疊城市考古、舊城門戶重塑再造、貫穿古今散步舊城五大主計畫及26個子計畫，展開一連串的修復再利用工程及文史推廣活動。

左營舊城橫跨史前、清領、日本時期及戰後眷村，擁有豐富的歷史內涵。文化局長林思伶表示，見城計畫完工後，可串連周邊風景及人文特色形成觀光廊道，成為高雄最具魅力的觀光勝地。

韓國瑜視察見城館時也親身體驗AR、VR等科技裝置，對索大老爺德政碑、西門門額等考古文物的保存也給予肯定。

文化局指出，見城計畫在前期先以「見城館」來展示歷史，推出小旅行也出版專書，提升民眾對在地歷史的理解與欣賞。東門護城河通水、南門口公園景觀工程預計年中完工並開放，西門段城牆及西門遺跡歷史公園工程也即將啟動修復工程，逐步還原左營舊城風貌。

(中時 )