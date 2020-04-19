中友時尚藝廊即日起邀請─藝術家林純如舉辦「純‧在-林純如創作個展」畫展，帶來妙筆生輝的油畫及複合媒材創作，19日舉辦開幕茶會以及公益義賣，義賣金額將全數捐贈給「財團法人罕見疾病基金會」。

藝術家林純如生長於台北，現為專職藝術家，從事大型纖維立體造型表現與公共藝術，近年則從事於壓克力及油畫平面繪畫創作與日本瓷創作。曾於劇場工作的她難忘對藝術的熱忱，決定前往西班牙藝術學院攻讀藝術創作，如此豐富多元的學經歷，讓她的創作有著融合東西方的創新藝術。

林純如自1992年起舉辦近40場個展及聯展，包括國美館、中興大學等皆收藏多幅林純如的作品，目前也是國立中興大學的駐校藝術家，擁有豐富藝術想像及紮實創作基底的林純如，其繪畫創作特色更顯獨特多元的本質。

本次共展出20幅平面繪畫作品，涵蓋最新系列「野草」以不完美詮釋另一種美，以及充滿幻想、好奇、自由、與純真童趣的「奇岩之旅」和「喜樂鳥百花間」系列。期望觀者們在無垠的想像空間翱翔，感受心與心的交流，並找到存在的意義。

中友時尚藝廊19日在中友百貨A棟12樓時尚藝廊舉辦「純‧在-林純如創作個展」開幕茶會。並邀請藝術家林純如及財團法人罕見疾病基金會共同舉辦公益義賣活動，由藝術家林純如提供總價值新台幣240000元整的作品「野草系列」於本次展覽中進行義賣，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。此次所得義賣金額將全數捐贈給「財團法人罕見疾病基金會」。

(中時 )