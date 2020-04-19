原本國防部宣稱出訪時間有戴口罩，但今天中央流行疫情指揮中心記者會上，國防部坦承進一步追查後發現出訪官兵並未全程戴口罩。圖為敦睦艦隊升起兩國國旗情形。（圖擷自中華民國駐帛琉大使館臉書）

繼昨天公布的3人之後，我國出訪敦睦艦隊上再有21人確診新冠肺炎，原本國防部宣稱出訪時間有戴口罩，但官兵未戴口罩拉正妹狂嗨被踢爆後，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，國防部坦承進一步追查後發現出訪官兵並未全程戴口罩。

媒體質疑，昨日國防部表示因為外交部說帛琉沒有新冠肺炎患者才前往帛琉，但最了解疫情的應該是指揮中心，當時有無問指揮中心？如果有問，指揮中心有無給出訪艦隊口罩等相關防疫物資？此外為何在已有人表示不舒服的情況下 國防部媒體15日還說全員身體健康？

對此國防部發言人史順文回稱，當初決定出訪時已縮短停留時間，關於是否隱匿疫情，當時反應身體有問題的國軍表示他是頭痛，航行時比較容易有人出現頭痛現象，所以醫官判定後決定予以尊重，另外幾人並未向醫官提出身體問題。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥則表示國防部只有在回程時詢問指揮中心哪時可以入境。國防部副部長張哲平則說出訪艦隊官兵返國靠港時接受檢查，沒有人發燒，確實沒問題，所以當時會做這樣的說明，至於4月13日官兵只是單純頭痛找醫生就診。

媒體也詢問軍艦人員下船前，有無經過健康檢疫流程，如量體溫等，此外政戰學校雖宣布停課，卻仍要學生返校住宿，但很多人六人一間，是否可能群聚感染？ 是否應在家自主管理更好？

對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒有規定下船要填健康聲明書，軍隊有根據指揮中心的指引加以管理，相信會比民間管理強度更強，軍隊是有紀律的地方，至於在家還是回部隊隔離？一般集中管理應該比要好，但前提是區隔有無做好。

隨後海軍司令部副司令梅家樹首先向社會大眾鞠躬致歉，接著他坦言我方艦隊出訪帛琉時戶外活動和官式拜會中並未戴口罩，其餘休假時間則有全程戴口罩，而4月14日有聯合檢疫小組到船上去做健康狀況和體溫的整體評估，國軍本來就每天都要量體溫，雖未特別做檢疫，但相關防護作為都有進行。

張哲平也說，軍隊任務不同，軍方在各營區都有單獨一人一間的營舍，有各種編制單位來加以管理，在部隊就是一個連 如果有人確診就按照指引，該營區隔離的就隔離。其他人因為不是最小編制單位，所以在營區自主管理，希望即時掌握狀況，也便於管制。

至於是否軍中在出訪前對於應否出訪有兩派意見，張哲平表示並沒有兩派意見，這是年度計畫，只是有評估哪些防疫作為可以符合指揮中心的要求，所以行前準備時口罩背了三萬片，足夠全艦官兵每人每天一片，可用45天。

國防部海軍司令部副司令梅家樹也說戰備正常未受影響，染疫官兵主要在磐石鑑，岳飛艦和康定艦也會完成相關檢疫後才恢復戰備。張哲平說漢光演習原定四月開始，如今已延後到九月

(中時 )