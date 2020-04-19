海軍磐石軍艦18日確定3人確診，今（19）日又新增21例確診病例，累計24人確診。對此，國防部海軍司令部副司令梅家樹，也在疫情中心記者會上鞠躬道歉。
梅家樹表示，此次敦睦計畫，因任務期間相關防疫工作未做好，造成人員感染新冠肺炎，代表海軍向社會大眾表達歉意。
另外，參與遠航官士兵，現階段已開始進行檢疫動作，對於相關人員及家屬，也表達歉意，後續將竭盡最大努力，照顧染疫官兵及照顧家屬。
(中時電子報)
海軍磐石軍艦18日確定3人確診，今（19）日又新增21例確診病例，累計24人確診。對此，國防部海軍司令部副司令梅家樹，也在疫情中心記者會上鞠躬道歉。
梅家樹表示，此次敦睦計畫，因任務期間相關防疫工作未做好，造成人員感染新冠肺炎，代表海軍向社會大眾表達歉意。
另外，參與遠航官士兵，現階段已開始進行檢疫動作，對於相關人員及家屬，也表達歉意，後續將竭盡最大努力，照顧染疫官兵及照顧家屬。
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