國防部海軍司令部副司令梅家樹，鞠躬表達歉意。

海軍磐石軍艦18日確定3人確診，今（19）日又新增21例確診病例，累計24人確診。對此，國防部海軍司令部副司令梅家樹，也在疫情中心記者會上鞠躬道歉。

梅家樹表示，此次敦睦計畫，因任務期間相關防疫工作未做好，造成人員感染新冠肺炎，代表海軍向社會大眾表達歉意。

另外，參與遠航官士兵，現階段已開始進行檢疫動作，對於相關人員及家屬，也表達歉意，後續將竭盡最大努力，照顧染疫官兵及照顧家屬。

(中時電子報)