台北一名已婚空姐小雯，2018年起常以「加班」、「隔天要飛」為由不回家，直到2人的孩子玩ipad時，突然跳出暱稱「我的大仁哥」親暱對話，這才曝光小雯不回家的真正理由。小雯的丈夫意外發現妻子外遇，怒對「大仁哥」求償100萬元。

小雯的丈夫指控，妻子都稱小王為「大仁哥」、「寶貝」，小王甚至自稱「小狼狗」，訊息內還有像是「不管精神虐待還是肉體虐待，你都做的很好」、「床單（髒）是我害的囉」等露骨字句，讓小雯的丈夫認為婚姻圓滿受到嚴重破壞，決定提告。

小雯起初辯稱，認識「大仁哥」15年以上，講話都愛開玩笑，但丈夫念出2人的對話內容後，小雯才坦承外遇，常到「大仁哥」家過夜。「大仁哥」則否認與小雯調情、曖昧。

台北地院審理時，確認小雯與「大仁哥」的已逾越一般社交禮節範疇，且iPad是家中共同物品，認定訊息可作為有效證據，審酌後判「大仁哥」賠10萬元，二審高等法院判決維持原判，最終判賠10萬元定讞。

(中時電子報)