台中市府交通局將在各大醫院周邊行人多的路口試辦設置「放大版」行人號誌燈，增加戴口罩防疫宣導燈。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

小綠人也戴口罩！台中市府交通局試辦醫院周邊行人多的路口設置「放大版」行人號誌燈，「小綠人」號誌從20乘20公分「長大」成30乘30公分，還增加「小綠人戴口罩」、「保持社交距離」等圖樣顯示屏，加強防疫宣導。

台中榮總急診室旁的路口有1座「放大版」的行人號誌燈，相當令人驚艷，不但「小綠人」及秒數倒數的面板放大了，還有戴口罩、保持社交距離等圖樣顯示屏，讓「小綠人」也加入防疫宣導行列。

交通局長葉昭甫表示，高齡化社會來臨，為讓長者能輕鬆辨識行人號誌，將各大醫院路口號誌燈列為首波試辦地點，將視成效擴大推動，保障行人安全。他指出，一般單一「小綠人」號誌的大小為是20乘20公分，因考量年長者視力退化，而放大為30乘30公分，並加入LED顯示屏，宣導社交距離、戴口罩等防疫觀念，兼顧市民交通安全與身體健康。

交通局指出，目前已先在台中榮總急診室旁路口設置「放大版」號誌燈，未來將在澄清醫院、中山醫大附設醫院及中國醫藥大學附設醫院等醫院周邊行人量較大的路口持續增設。

交通局提醒用路人，行經路口時務必「慢看停」，看清有無來車，並遵守交通安全規定；汽機車駕駛行經路口應當心行人，尤其行經醫院附近，要保持安全行駛速度。

(中時 )