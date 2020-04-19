黃偉晉上月底推出個人首張EP《背光旅行》，原定三月的簽唱會和記者會都因新冠肺炎疫情取消，四月宣傳期告一段落，他決定將己經取消的簽唱會移到線上舉辦，而最近沈迷於人氣生活模擬遊戲的他，邀請大家到自己在遊戲中的「轟轟島」上一起參與，還帶著粉絲參觀他在這一週努力建築的轟轟島，歷時近兩小時的直播，讓許多也在玩同款遊戲的粉絲大喊「太瘋狂了」、「史上最好笑簽唱會」。

虛擬簽唱會的構思，緣於偉晉有次看到公視台語台在這個遊戲蓋了一個島，邀請觀眾進去導覽，讓他靈機一動，「想說好像可以在這個島上辦虛擬簽唱會，不過因為最多只能邀請七位粉絲，所以最後決定用直播的方式，讓無法進到遊戲的人，也可以透過直播參與」；簽唱會直播當天聊天室湧進2500多名粉絲，他把簽唱會場地以簡單生活節演唱會的風格去打造，不過因為是虛擬簽唱會，沒辦法真的簽名，但為了符合整個活動的名稱，偉晉還在直播中清唱一段〈背光旅行〉。

近兩小時的簽唱會和旅遊參觀「轟轟島」讓線上的村民和觀看的2500名粉絲都笑到肚子痛還意猶未盡，這場虛擬簽唱會也算圓滿了偉晉因疫情取消活動的遺憾，他笑說：「沒想到這場簽唱會來了2500多人，比跟我一起同步看MV首播的人還多了一倍！！雖然有點美中不足，直播的後半段有點卡卡，謝謝參加這場簽唱會的大家，如果我有繼續擴大我的建設，有機會的話，再讓大家看看。」

黃偉晉首創線上虛擬簽唱會。（愛貝克思提供）

黃偉晉首創線上虛擬簽唱會。（愛貝克思提供）

(中時 )