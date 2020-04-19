中央流行疫情指揮中心今（19日）公布國內新增22例新冠肺炎病例，其中21例為海軍敦睦艦隊官兵，可說是一夜暴增的群聚感染。不過國防部不斷強調，艦隊醫官一切按照指揮中心的指示、流程來檢檢，確診案396例的官兵，當初只是單純「自述頭痛」，完全沒有別的問題。

國防部軍政副部長張哲平。（圖／衛生福利部疾病管制署YouTube）

國防部軍政副部長張哲平表示，4月9日至14日靠港後按規定流程檢查，「確實沒有發現發燒，按照指揮中心頒布的作業流程和檢驗的重點，確實沒有問題。」至於4月13日身體感到不適的官兵（案396），「他只是單純感到頭痛，然後呢，找醫生就診，醫生當時量他的體溫是36.6度，同時他自述頭痛，沒有其他的症狀。」他同時表示，後續將完全配合指揮中心的調查。

海軍司令部副司令梅家樹在記者會上表示，昨（18日）記者會上沒有說清楚，會後重新核對，確認媒體指出敦睦艦隊官兵從事戶外表演時，的確就像媒體展示的照片一樣沒有戴口罩，直到他們休假才有戴口罩，為了敦睦期間的防疫未做好，向全民鞠躬道歉。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)