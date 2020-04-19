確診官兵是否隱匿症狀？陳時中：從嚴追究恐埋更多未爆彈 15:012020/04/19 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨確診的三名官兵是否有隱匿症狀的可能？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，每個人陳述的方式不同，因此只要願意講就不會追究，否則這樣一路追究下去，對國內疫情恐怕也沒有幫助。 陳時中表示，防疫還是要靠彼此信任，這是這兩三個月台灣社會所建立很好的一個狀況，若因為從嚴追究隱瞞狀況，恐怕未來會有更多人隱瞞，而埋下更多的疫情的未爆彈還是希望大家能夠誠實以報。 (中時 ) #軍艦 #確診 #隱匿症狀 #陳時中 #未爆彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 怎麼那麼穩！網曝全民「順時中」關鍵 20:542020/04/15 生活 北市長最新民調輸他 柯接班人黃珊珊竟這樣回應 17:082020/04/16 政治 台灣又0確診！網暴動對「她」示愛 20:222020/04/16 生活 用客房燈大玩花樣！南北2家飯店外牆有新「亮」點 21:362020/04/16 旅遊 陳時中2022會不會選台北市長？陳揮文驚爆結論 00:042020/04/17 政治 零確診再現 2本土未明勿鬆懈 04:102020/04/17 生活新聞 零確診只是第一步！專家：病毒沒感染到60％ 的人不會停 11:112020/04/17 生活 一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點 17:422020/04/17 生活 逢甲商圈及通路飯店 感恩集氣 01:052020/04/18 生活新聞 生活熱門新聞 台中＋1 艦隊確診者曾返台中住家 - 生活 帛琉0確診我軍艦卻染疫？台大醫：有2種可能 - 時事 直播》疫情爆炸！新增22確診 國內累計420人染疫 - 生活 敦睦艦隊恐已爆2次感染 台大醫：全船恐3~4成中鏢 - 生活 周二鋒面南下 吳德榮：降溫連雨6天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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