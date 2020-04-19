昨確診的三名官兵是否有隱匿症狀的可能？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，每個人陳述的方式不同，因此只要願意講就不會追究，否則這樣一路追究下去，對國內疫情恐怕也沒有幫助。

陳時中表示，防疫還是要靠彼此信任，這是這兩三個月台灣社會所建立很好的一個狀況，若因為從嚴追究隱瞞狀況，恐怕未來會有更多人隱瞞，而埋下更多的疫情的未爆彈還是希望大家能夠誠實以報。

(中時 )