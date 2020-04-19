桐花盛開，苗栗縣內桐花季活動因應疫情多以暫緩或取消，然桐花依舊綻放，縣內鄉鎮都可見雪白桐花妝點山頭與步道，苗栗縣政府提醒，賞桐遊客務必保持社交距離並落實衛生管理、防疫措施，以享受苗栗的好山好水與桐花美景。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，今年苗栗預計約有13場桐花季活動，但因疫情關係多已取消，連一度考慮延緩活動的苗栗市、三義鄉、三灣鄉公所，也都確定不舉辦。

雖活動停辦，但桐花依舊綻放，林彥甫表示，苗栗雙峰山步道、鳴鳳古道等都是知名賞桐景點。公館鄉長曾美露也推薦，鄉內桐花慢慢綻放，從南、北河村阿畢崎古道、福德村、打鹿坑、沿山道等，都可見雪白桐花飄落的美景。

苗栗舊山線文化產業協會總幹事邱文山介紹，三義鄉除體驗舊山線鐵道自行車，還能欣賞沿途龍騰斷橋、關刀山附近的桐花美景，此外苗51線、49線沿途也都是桐花林，白色桐花妝點綠色山林相當浪漫。

縣府提醒，雖然活動停辦，但苗栗各鄉鎮仍能欣賞到桐花美景，呼籲民眾與遊客，勿往人潮眾多的地方聚集，若要外出健行賞桐花，也務必落實個人衛生管理、健康防護，並保持社交距離，親近苗栗的好山好水、吸收山林芬多精放鬆精神，爬爬古道強健體魄。

(中時 )