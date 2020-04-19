洪都拉斯、湯志偉、吳世偉分別飾演中央流行藝情指揮中心指揮官及副指揮官。（盧禕祺攝）

洪都拉斯飾演中央流行藝情指揮中心指揮官。（盧禕祺攝）

洪都拉斯、湯志偉分別飾演中央流行藝情指揮中心指揮官及副指揮官。（盧禕祺攝）

洪都拉斯飾演陳鬧鐘再度爆紅。（盧禕祺攝）

洪都拉斯飾演陳鬧鐘再度爆紅。（盧禕祺攝）

由全民大劇團製作的《中央流行藝情指揮中心》網路節目，首集播出後便迴響熱烈，不僅點出網友每天看衛福部直播時，對笨提問氣得牙癢癢的心情，搞笑橋段更是讓人笑到流淚，至今已推出四集。洪都拉斯此次模仿飾演衛福部部長陳時中的弟弟–「中央流行藝情指揮中心」指揮官「陳鬧鐘」，再度爆紅。洪都拉斯與飾演副指揮官的湯志偉、吳世偉20日一起受訪，洪都拉斯表示，他會參與演出，是因為跟劇團的深厚交情，「第一集開錄時，我根本連內容都不知道就來了！」

洪都拉斯說，當時劇團的人只說「偉忠哥要找你來玩個東西」、「來幫我們錄個片段」，他人到了後，被告知內容就是「模仿陳時中他弟弟」，他追問「我要幹嘛」，僅獲得「進去就知道了」的回答，「我什麼都不知道，衣服沒有、頭髮不用，化妝不用，就戴口罩坐上去，然後就錄完了。錄完也只說有時間就會Po上去，我還是完全不知道要幹嘛。他們就是把我騙過來，也不知道為什麼選我。會不會是因為別人都沒空？」

「陳鬧鐘」因為脾氣不好，常常在記者會現場開砲罵記者問笨問題，首集被問到「是否已經度過危險期」而生氣回「到底要問幾次！」，第二集則是因為被問「無症狀感染者有甚麼症狀」而怒回「用一點腦」，此次錄影記者會，看到底下列席的媒體，指揮官開心地說「今天來的媒體太優質了」，但他仍列了「別問酒店女公關」、「別問我會不會擔心假日大家跑出去玩群聚的狀況」等六項不能問的清單，並特別強調最後一項「別重複問別人問過的問題」，笑翻現場。

談起模仿技巧，洪都拉斯說：「指揮官陳部長思路清晰，語調平緩，為了模仿，花了一些時間反覆看部長記者會影片，還錄下來反覆聽，網友也有建議，部長發言前後都會有那句『齁』，再加上語氣速度，相似度就會提升。」他說，反正導演謝念祖說不要太像，因為「陳鬧鐘」是陳時中弟弟、又不是他本人，「這樣我就釋懷了，可以亂演。因此完全沒壓力」。

洪都拉斯說被告知影片上架時，當時才600多個觀看人數，隔天一一早醒來已經3萬多，連另一個劇團故事工廠的負責人也跟他說「好好笑喔，我們可否來宣傳」，他深覺效應頗有他當年模仿葉教授的感覺，自己連續看三遍，也覺得「怎麼這麼好笑」。但他認為，現在是順著趨勢，因為天時地利人和才能成就這件事，如果強求會有反效果，他還是希望內容有更多創意、再更豐富一點。他很多朋友說他運氣怎麼這麼好，去年有《我們與惡的距離》的「News哥」，今年有「陳鬧鐘」都受到矚目，他也只能笑回：「可能我平常有做善事！」

他也希望有機會可以見見「哥哥」陳時中部長本人，因為模仿的人都會在意對方的心情，他原本也擔心部長的看法，結果部長公開回應時有說「其實笑一笑紓解心情還不錯」，讓他佩服得直說「他真的很有風度」。

洪都拉斯也透露受疫情影響，包含兩部舞台劇及一檔電視劇都停擺，他開玩笑說：「一直在延期，遙遙無期。」為節省開銷，他坦言過去愛吃宵夜「現在全戒掉，早點睡對身體好」。飾演副指揮官的湯志偉自己也是疫情受災戶，他苦中作樂，在負片中負責最後娛樂效果的部分，他說「現在疫情太辛苦，希望讓大家開心快樂，所以一直不斷在學才藝」。

全民大劇團製作的「中央流行藝情指揮中心」網路節目記者會， 編導謝念祖、藝情指揮中心指揮官洪都拉斯、副指揮湯志偉出席。（盧禕祺攝）

(中時 )