針對報載「南庄花卉節」活動將民宿業者排除在外，地方產官界不願攜手合作等情事，交通部觀光局參山國家風景區管理處澄清說明如下：

交通部觀光局參山國家風景區管理處今年在艱困的疫情下，仍結合地方各界一起推動南庄地區觀光，維持舉辦「2020南庄花卉節-花卉庭院美化競賽活動」。該活動結合南庄鄉公所、各地方觀光產業、社區協會與在地居民力量，期待共同將南庄打造成百花巷弄，型塑「幸福南庄•跟著花開去旅行」特色美感氛圍。

本次競賽活動分為「社區團體競賽組」及「觀光產業個人競賽組」，歡迎南庄鄉各村落、協會、在地觀光產業與居民共同參與，絕無排除當地觀光產業或民宿業者之情形。

考量「花卉庭院美化競賽活動」為首次舉辦，參山處特於109年4月9日邀請南庄鄉公所、代表會、各村辦公室、社區協會、桂花巷商圈發展協會、南庄鄉觀光產業協會、十三間老街觀光發展協會等進行說明會，聆聽地方各界意見，尋求共識一起打拼。

參山處強調，觀光產業已受疫情嚴重打擊，希望各界能齊心努力振興南庄地區觀光，參山處將持續整合各界資源努力將南庄打造最具特色的慢城小鎮。

(中時 )