黃明志以新歌〈我們的海闊天空〉向香港樂團Beyond致敬，高中時期就是學校搖滾樂隊成員之一的黃明志，坦言當時的自己「帶著搖滾的精神多過Rapper」，後來會做Rapper，是因他來台灣求學深造時，樂團解散剩下黃明志一人，必須使用網絡的beat及軟體做音樂，才會變成Rapper。黃明志直呼：「沒有人陪我玩樂器的情況下，我必須要自力更生，所以才變成Rapper，我本來是一位Rocker。」

黃明志視Beyond為偶像、從小聽他們的歌長大，學樂器的入門也是用Beyond的歌來練團。吉他學的第一首歌就是Beyond的〈真的愛你〉，當時爲了要學好這首歌，把歌詞和吉他和弦都影印出來，直接貼在床旁邊。黃明志形容，「睡覺之前都會一直練，甚至彈到手流血，就是要把這首歌曲練好，這是我年輕最熱血的事情之一，也是我對吉他的啓蒙」。

Beyond的主唱黃家駒23年前因意外過世，對黃明志打擊很大：「一位那麽有才華的歌手忽然説走就走，對我打擊很深同時也激勵了自己。」他坦言自己頻繁推出作品，就是因為不知道什麽時候會走，「一直在爭取時間，把有的創作和作品趕快製作，完成後讓大眾聽見，這就是Beyond對我的提醒和警示」。

黃明志（右）邀大陸歌手富九合作新歌。（亞洲通文創提供）

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