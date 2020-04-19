昨天敦睦艦隊3個確診案例被歸類為境外移入，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天改口了。他在記者會表示 ，案情確定之前不分境內、境外，昨天講的被媒體認為我們認定是在帛琉感染，我們澄清話沒說清楚，確定指揮中心認定案子還要再疫調，今天不講境內境外、而是敦睦艦隊，讓大家了解案情。

(中時 )