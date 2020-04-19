敦睦艦隊群聚感染屬境外移入？陳時中改口了 15:132020/04/19 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，敦睦艦隊群聚感染在疫調未明前，先不分境內或境外感染。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天敦睦艦隊3個確診案例被歸類為境外移入，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天改口了。他在記者會表示 ，案情確定之前不分境內、境外，昨天講的被媒體認為我們認定是在帛琉感染，我們澄清話沒說清楚，確定指揮中心認定案子還要再疫調，今天不講境內境外、而是敦睦艦隊，讓大家了解案情。 (中時 ) #敦睦艦隊 #境外移入 #確定 #境內 #認定 也許您會感興趣 推薦閱讀 敦睦艦隊3人確診 總統蔡英文下令700官兵全隔離 16:582020/04/18 社會 海軍敦睦艦隊3實習生確診 吳斯懷說話了 17:002020/04/18 政治 敦睦艦隊遭病毒攻陷 他預言：這些大官準備「起飛」 18:092020/04/18 生活 敦睦艦隊染疫 前台大醫一分析大驚：無法排除本土感染 20:102020/04/18 生活 獨》敦睦艦隊官兵營區隔離 最高階級是陳道輝少將 21:302020/04/18 政治 敦睦艦隊官兵確診 國民黨團：國軍與行政院說清楚是否隱瞞疫情 23:462020/04/18 政治 敦睦艦隊染疫 陳學聖驚：海軍這動作壞了！ 11:312020/04/19 政治 海軍敦睦艦隊3確診 政戰學院宣布停課2周 12:152020/04/19 政治 敦睦艦隊染疫 苦苓曝帛琉看醫生真實紀錄揭密！ 13:152020/04/19 政治 藍委下周排海軍報告 視訊質詢敦睦艦隊艦長 13:492020/04/19 政治 生活熱門新聞 台中＋1 艦隊確診者曾返台中住家 - 生活 直播》疫情爆炸！新增22確診 國內累計420人染疫 - 生活 帛琉0確診我軍艦卻染疫？台大醫：有2種可能 - 時事 敦睦艦隊恐已爆2次感染 台大醫：全船恐3~4成中鏢 - 生活 周二鋒面南下 吳德榮：降溫連雨6天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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