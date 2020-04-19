新冠病毒攻陷磐石艦 海軍官校明起停課2周 15:102020/04/19 中時 陳人齊 、 呂昭隆 、 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政戰學院停課2周緊急消毒，海軍官校也跟進。（圖／摘自中華民國海軍臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍敦睦艦隊昨日爆發三例確診，繼政戰學院宣布停課後，國防部今也在指揮中心宣布，海軍官校明日起停課兩周，將全力配合後續疫調並負起相關應負責任。 繼昨天公布的3人之後，我國出訪敦睦艦隊上再有21人確診新冠肺炎，過往敦睦艦隊會讓當地國家的人登艦，國防部海軍司令部副司令梅家樹今天在中央流行疫情指揮中心例行記者會上表示，這次為了防疫沒有開放參觀。 (中時 ) #海軍官校 #停課 #兩周 #國軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 公幼復課首日 家長：終於恢復正常生活 09:142020/04/16 生活 中職》聯盟擬防疫計畫 有人確診立刻停賽兩周 16:472020/04/16 體育 國防部勸導官兵用App買口罩 藍委：不該再只作給外界看 12:062020/04/17 政治 輿論助攻 國軍每人每天一片口罩 18:032020/04/17 政治 研究：若早兩周封城 美國可少9成死亡病例 21:172020/04/18 國際 敦睦艦隊官兵確診 國民黨團：國軍與行政院說清楚是否隱瞞疫情 23:462020/04/18 政治 新聞透視》美有前車之艦 防疫不能鐵齒 04:102020/04/19 生活新聞 連續兩周無新增確診病例 武漢城區首次降為低風險 09:322020/04/19 兩岸 國軍染疫 高市環保局派人力到左營海軍基地等各區域進行消毒作業 10:532020/04/19 社會 政戰學院停課2周 海軍官校跟進？學生：未接獲消息 14:252020/04/19 政治 生活熱門新聞 台中＋1 艦隊確診者曾返台中住家 - 生活 直播》疫情爆炸！新增22確診 國內累計420人染疫 - 生活 帛琉0確診我軍艦卻染疫？台大醫：有2種可能 - 時事 敦睦艦隊恐已爆2次感染 台大醫：全船恐3~4成中鏢 - 生活 周二鋒面南下 吳德榮：降溫連雨6天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。