國軍敦睦艦隊昨日爆發三例確診，繼政戰學院宣布停課後，國防部今也在指揮中心宣布，海軍官校明日起停課兩周，將全力配合後續疫調並負起相關應負責任。

繼昨天公布的3人之後，我國出訪敦睦艦隊上再有21人確診新冠肺炎，過往敦睦艦隊會讓當地國家的人登艦，國防部海軍司令部副司令梅家樹今天在中央流行疫情指揮中心例行記者會上表示，這次為了防疫沒有開放參觀。

(中時 )