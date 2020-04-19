市議員邱素貞一口氣瘦8公斤，她說並非刻意減肥，完全拜這新冠疫情所賜。（翻攝邱素貞臉書／陳世宗台中傳真）

市議員陳淑華這2個多月來，她瘦了約1公斤，是她擔任議員任內行程最少的一段時間。（翻攝陳淑華臉書／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前呼籲，民代不要跑攤，民代作息變得正常。台中市議員陳世凱跑攤行程減少，加上少吃澱粉，這段期間瘦了4公斤，邱素貞一口氣掉8公斤；但同黨市議員江肇國，卻因飲食正常胖了快5公斤，一起新冠肺炎胖瘦兩樣情。

民代「跑攤」是拉攏選民距離最快的方式，台中市議會副議長顏莉敏甚至一個晚上要跑18攤，連當前立委的父親顏清標都自嘆不如！受到新冠肺炎影響，民代跑攤自然減少行程；市議員邱素貞說，她現在除既定會勘行程外，幾乎只剩下告別式。

一口氣瘦8公斤的邱素貞說，她並非刻意減肥，完全拜這新冠疫情所賜，以前每天行程滿滿，生活作息不正常，3餐不定時、不定量，體重扶搖直上造成「虛胖」；目前生活規律加上適當運動，每天至少健走7000步，體重掉8公斤連自己都感覺非常輕鬆。

民進黨團總召陳世凱指出，他因新冠肺炎疫情因素跑攤行程減少，加上少吃澱粉，這段期間他瘦了4公斤。市議員陳淑華說，這2個多月來她瘦了約1公斤，是她擔任議員任內行程最少的一段時間，沒有行程盡量在家吃，身體感受直接減壓。

市議員江肇國卻因行程銳減，在飲食生活作息正常下，體重跟著成長。他說疫前約57公斤，現在近63公斤，以前每天要跑20、30個密集行程，現在一天不到5個行程，就怕胖過頭選民不認得；現在儲備好體力，以利疫情過後全力向前衝。

(中時 )