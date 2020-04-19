海軍磐石軍艦18日確定3人確診，今再新增21例確診病例，累計已達24人確診。對此，網友表示，按照國外軍艦感染率，這艘船感染上百人應該跑不掉，他認為，這不但危及國軍形象，將連帶影響外交形象。該網友文章引爆網友不滿心聲。

繼昨天新增3名磐石軍艦確診者，今新增21例都是在磐石軍艦上確診。中央流行疫情中心指揮官陳時中指出，磐石艦官兵774人分四個檢疫所，經過一晚徹夜採檢，全數採檢完畢，昨天也發出關懷簡訊，今天針對接觸者也會發簡訊，希望有症狀者也要提高警覺，希望第二波傳染可以建立防線。

網友akway在PTT發文指出，按照國外軍艦感染率，看來這艘船感染上百人應該跑不掉，他說這不但危及國軍形象，連帶影響外交形象。該網友也表示，艦長跟醫官看來包大了，弄不好就跟美國一樣，連海軍司令都要下台。

網友則表示「很怕，軍中的群聚感染很恐怖啊」、「24個確診了！只有前一兩個有症狀嗎？」、「形象整個破滅。努力那麼久結果出的最大包來自國家單位」、「國軍 好像不太意外」、「我覺得怪醫官很奇怪啦，他就只是被迫背鍋的」、「國軍風氣就這樣，上行下效」、「這該下台負責了吧」、「超大包！無言」、「百分之百隱瞞疫情，爆了，甩鍋給艦長、醫官，當過兵的應該見怪不怪」。

(中時電子報)