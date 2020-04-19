台北市長柯文哲17日備詢稱「不要故意叫武漢肺炎，依照WHO應稱新冠肺炎」引發爭議，19日在臉書緊急滅火說「過去當醫生哪有什麼政治考量」、「大陸阻擋台灣加入WHO不對，不分青紅皂白封殺台灣會引起反感」。北市議員王世堅大酸柯風往哪吹就往哪倒，是「靈魂迷思的傢伙！」

「基本上就是個靈魂迷思的傢伙！」王世堅痛批，柯任何說法都會變變變，前後都不一致，沒中心思想、核心價值，哪裡有利益就去做，多年來親中媚共，更是國內首位主張兩岸一家親的地方首長，但看到疫情爆發，發現政治氛圍及民意機會對大陸反感，才驚覺到被看破手腳，不能在遊走「親中捧共」間，因大陸趁防疫期間不時用軍機、軍艦挑釁。

王世堅說，可以信任的政治人物是蔡英文總統與衛福部長陳時中，性格穩定，有政策、有方向的領導者，不像柯在18日民調倒數第2，只贏過柯的哥倆好高雄市長韓國瑜一點點，連毫無醫療專業的新北市長侯友宜都第一，柯過去引以為傲的醫療專業，只能拿來炫耀，竟還想跟陳時中抗衡？

王世堅直言，台灣現在傾向集體領導，陳時中是集思廣益才執行政策，有好的醫療公衛團隊，願意接受他人屬下意見、自己委屈點扛責任，但柯相反，「功勞自己攬、責任別人擔」，北市府8萬公教大軍只是看柯的市長權威，但凡接觸過都心裡非常討厭柯，許多局處只是在出事時被拿來當人頭跟祭旗，表面順從柯、心裡並不服。

「柯華麗轉身，不然死更快！」王世堅稱，柯有了民眾黨的補助金等資源，可隨時做滾動民調，還有北市府研考會幫柯掌握民意動向，所以腦筋好、變很快。

(中時 )