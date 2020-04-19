中央流行疫情指揮中心表示，日前出訪的海軍敦睦艦隊，今19日再大增21例官兵確診，累計24例都是在磐石軍艦上確診。這也讓台灣防疫出現大破口，有網友就不滿表示，磐石艦醫官、艦長、在國會向立法院瞞報的海軍參謀長，都應該拔官下台，以示負責。

網友akway今在PTT發文表示，若依照美國4艘航母及法國戴高樂航母近5成的感染規模，「磐石補給艦的感染官兵數，恐怕上百人都跑不掉，這不但危及國軍形象，連帶影響我在友邦的外交形象，艦長跟醫官是不是該找來接受詳細疫情調查？」。該網友強調，「這件事弄不好就跟美國一樣，連海軍上將司令都要下台」。

令人遺憾的是，海軍敦睦艦3名確診者早在15日解除隔離前即有不適症狀，但參謀長敖以智15日在立院備詢時卻公開表示艦上官兵「身體狀況都沒有問題」艦上人員都進行檢疫了，不清楚是否是傳達過程出問題，還是有隱匿疫情的意圖。

國防部海軍司令部副司令梅家樹，今也在疫情中心記者會上鞠躬道歉。梅家樹表示，此次敦睦計畫，因任務期間相關防疫工作未做好，造成人員感染新冠肺炎，代表海軍向社會大眾表達歉意。

其他網友則紛紛砲轟，「敦睦艦隊代表國家形象、現在形象整個破滅，努力那麼久結果出的最大包來自國軍」、「最後八成又是醫官背鍋啊，國防部最擅長」、「怪醫官沒用，就算醫官想報，上層為息事，也會想壓下來」、「這該下台負責了吧」、「參謀總長都隔離了，海軍隱匿疫情的大概慘了」、「在國會向立委扯謊瞞報的要不要處理？」、「海軍某些官員真的是豬隊友」。

也有網友氣憤要「蔡英文、蘇貞昌通通下台！」、「防疫期間派船趴趴走，蔡政府還想甩鍋帛琉？」。

(中時電子報)