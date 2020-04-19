宋念宇（小宇）新單曲〈臉〉MV在郊區的一座廢墟裡拍攝，過程中，小宇不但在半密閉空間被火圍繞越拍越熱、一度感到缺氧，更因雙眼被布條矇住獨坐鏡頭前，讓他瞬間沒了「安全感」，「你們不會因為我看不到，就一群人留我一個人在這吧！」深怕被丟包；聊到這首歌，小宇表示這首歌雖然講到地球，但不希望給大家太嚴肅的感覺，也沒有刻意要大家一定要怎麼做，「只希望大家不要失去了才想要珍惜，一起愛護、珍惜身邊所有的一切吧」。

今年即將發行新專輯的小宇，還在今年的「世界地球日」前夕推出單曲〈臉〉，以「擬人」手法描述地球受傷的臉，試圖讓大家換位思考「如果地球是你深愛的人，你會捨得看他受傷嗎」？小宇有感而發地說：「當我透過銀幕，看到喜歡的動物可能會因為人類吃到不該吃的東西造成生命的危險，才突然意識到嚴重性。我一個人能做的有限，需要大家一起才有更大的機會去改變。」

他在MV中以第三者的角度唱著「主角」的心聲，年僅10歲的女主角則飾演歌曲中比擬的「地球」，女孩天然、清澈的雙眼，讓小宇在選角階段的第一眼就表示：「就是她了！」當女孩化上「受傷妝」時，小宇甚至充滿憐惜地說：「看她這樣，不知道為什麼莫名的有點難過。」果然正式拍攝時，女孩無論表情、眼神都十分到位。〈臉〉MV將於22日在YouTube《小宇-宋念宇官方專屬頻道》首播。

小宇日前拍攝新歌MV。（華納提供）

小宇（左）新歌MV邀10歲小女孩合作。（華納提供）

(中時 )