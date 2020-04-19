大馬鬼才黃明志2020全新專輯《亞洲通才》將於年底推出，其中新歌〈我們的海闊天空〉向香港經典樂團Beyond致敬，黃明志特別邀請與黃家駒聲音相似度極高的中國歌手富九一起合唱，向搖滾偶像Beyond致意。

黃明志從小聽Beyond的歌長大，吉他學的第一首歌就是Beyond〈真的愛你〉，當時爲了要學好這首歌，他把歌詞和吉他和弦都影印出來，直接貼在床旁邊，「睡覺之前都會一直練，甚至彈到手流血，就是要把這首歌曲練好，這是我年輕最熱血的事情之一，也是我對吉他的啓蒙」。他還透露以前帶著搖滾的精神多過Rapper，來到台灣後遇到樂團解散剩下他一個人，必須使用網絡的beat和軟體來做音樂，才會變成Rapper，黃明志直呼：「沒有人陪我玩樂器的情況下，我必須要自力更生，所以才變成Rapper，我本來是一位Rocker！」

黃明志最開心的，是直接飛到香港Beyond專用錄音室找吉他手黃貫中請示，黃貫中聽完〈我們的海闊天空〉之後非常喜歡，黃明志也邀請對方把這首歌詞改成廣東話，但黃貫中卻認為「這首歌非常適合唱成中文版，不應該再使用廣東歌詞，因為原版已經非常經典了，有一首中文版可以讓更多人聽到不一樣的歌，這樣也能減少許多的矛盾」。黃明志強調，這首不是改編歌曲，而是一首全新的創作，至於是否擔心遭Beyond的粉絲批評？黃明志笑答：「這是一首中文版的歌曲，應該不會被粉絲批評，相信Beyond的粉絲也會和我一樣明白這首歌的意義和精神，不會去批評。也希望〈我們的海闊天空〉傳達給更多人明白這首歌的意思，一起向我們的偶像Beyond致敬」。

為了致敬搖滾偶像，黃明志邀請了與黃家駒聲音相似度極高的中國歌手富九一起合唱。（圖／亞洲通文創提供）

Beyond主唱黃家駒驟逝，黃明志坦言對他打擊很深，但同時也激勵了他，「我們就一直在爭取時間，把有的創作和作品趕快製作，完成後讓大眾聽見，這就是Beyond對我的提醒和警示」。

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(中時電子報)