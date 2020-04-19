新型冠狀病毒所引發新冠疫情在非洲擴散，非洲疾控中心指出，非洲確診人數突破2萬，有超過1000人死亡。受疫情影響較大的國家包括埃及、南非、摩洛哥及阿爾及利亞，確診個案都超過2000人。聯合國18日就警告，非洲大陸有可能成為下一個疫情重災區，且即便實施強而有力的遠距社交措施，待疫情結束後，總感染人數仍可能破

新冠肺炎疫情重創歐美各國，非洲目前疫情相對沒那麼嚴重，不過專家警告，非洲在這場大流行疫情中，可能落後歐洲好幾星期爆發，因為從確診的增幅和速度來看，和歐洲有極為相似之處，聯合國的這份報告指出，即使努力維持社交距離，非洲也可能有超過1.2億人感染新冠肺炎，死亡人數可能多達330萬例，而且如果防疫完全放任不管，那麼最壞情況，非洲可能有12億人感染。

聯合國引用倫敦帝國學院（Imperial College London）的模型警告說，13 億人口的非洲很可能成為下個重災區.醫療資源匱乏，民眾衛生習慣不佳，最壞的情況是非洲可能有12億人染疫，330萬人死於新冠肺炎。

另外，根據一份名為《保護非洲生命與經濟》的報告指出，非洲有56%的人口集中衛生水平低的貧民窟中，只有34%的家庭能夠使用基本的洗手設備。加上有71%的勞動力被非法雇用，其中大部分的勞工根本無法在家上班，如果疫情越演越烈，將使這些勞工失去工作，讓無數家庭陷入困境。報告建議，必須通過取消出口限制，共享醫療用品，幫助非洲的私營部門。

另一份國際研究團隊的報告則指出，到6月底可能超過1600萬非洲民眾可能會染病。這份研究依據的數據預測，非洲大陸光是接下來10週內，就會有逾2萬人染病喪命。不過科學家警告，這些數據的不確定性相當高。專家表示，到今年6月底時，非洲感染總人數的實際數字可能低至270萬人或高達9840萬人，端看非洲對疫情的因應作為。

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(中時電子報)