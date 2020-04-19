台灣才連續四天確診數抱零，繼昨天新增3名磐石艦確診者，今天一口氣增加22名病例，敦睦艦隊共24人確診。陳時中表示，經過一晚徹夜採檢，全數採檢完畢，新增21例，都是在磐石軍艦上的確診者。陳時中表示疫調做得越清楚，對於國內第二波防線越好控制，但軍隊因為管理高壓嚴厲，他也坦言，是否誠實以告「難度較高」。

陳時中說，會擔心有誠實疫調的困難，但國防部會充分配合。陳時中說，他比較擔心社會的壓力造成官兵造成「誠實以告」的壓力，這個案件中如何適當的發掘真相，誠實以對，減輕壓力對未來管理有所精進，這是現在社會要有的共識，要用台灣人的智慧應該有辦法。

至於因為敦睦遠航744人目前都住集中檢疫所，陳時中表示，把該艦視為相對高風險的底點，因此目前戰略上，進到集中檢疫所先採一次，中間有任何症狀就會再採，最後要出去前會再採一次，也就是至少要2陰才能解除隔離。

陳時中也表示，專家討論認為，中間還要抽血，因為時間長，要釐清來龍去派，但抽了血也很困難因為需要釐清時間脈絡，例如到底是以前有還是何時有，但對於整體釐清還是有幫助。

(中時 )