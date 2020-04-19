新冠肺炎疫情影響全球經濟體系，嚴重衝擊各行各業，航空業也大受影響。華航繼2月16日實施國內各級、外派及轉投資事業主管統一減薪10%後，5月擬全員將再減薪20%，華航企業工會今天證實20日將與華航進行勞資協商。

新冠肺炎疫情日趨嚴重擴散，華航繼2月陸續祭出主管減薪10%後，又鼓勵員工下屬申請特休假及補休假，並放寬留職停薪條件，由同仁自主申請特殊事假與放寬留職停薪，期望同仁能和公司共體時艱，但都並未強制執行，如今華航為了再減緩營運上的負面衝擊，傳出5月起全員可能再減薪20%。

對此，華航企業工會理事長劉惠宗表示，工會20日下午將與公司首次勞資協商有關減薪的議題，強調工會的立場跟底線，第一是不裁員，這也是國家基本的政策原則，第二是要從主管先開始減薪，主管減完之後視情況再擴及基層員工，且主管減薪幅度應大於基層員工。

劉惠宗也透露，這次協商其實並非直接減薪，公司是比較希望減班休息，畢竟目前情況並不需要這麼多人力，至於是否減薪20%甚至更多，他則表示要看20日談完的結果才能決定，員工大多能體諒且願意與公司共體時艱，相信公司和工會協商都會保留一點彈性。

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(中時電子報)