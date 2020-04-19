新冠肺炎引發全球股災，從供應鏈的停工、斷鏈，演變到對經濟體的傷害，加上油價崩跌，市場恐慌情緒蔓延，歐美股市在短短一個月左右的時間大跌逾30%。在全球壞消息接二連三未止息的狀況下，美國初領失業金人數4周超過2200萬人，緊接即將公布第1季美企財報（預料普遍衰退），但台股反而落底強力回升，台股已反彈至跌幅的中值（12197-8523），且強勢站上跳空缺口上緣（10171-10360），這樣的反彈是彈真還是彈假的？

目前全球疫情的確有減緩跡象，美國紐約州州長古莫表示，最壞狀況已經過去了，因新冠肺炎住院、死亡人數沒有繼續攀升跡象，疫情進展曲線趨於平緩，並且開始計畫恢復經濟運作。

而油價在OPEC+會議後，全球產油國減產970萬桶/日，雖然供給仍大於需求，但西德州原油報價也從19.35美元強彈至28.31美元。最壞的狀況似乎開始逐漸好轉，再加上陸續公布3月營收，台積電、大立光年增都有4成左右，但受到疫情影響，全球手機市場需求下滑，大立光法說對於後市展望悲相對觀保守。

因此即便疫情、油價，最壞的狀況都過去，後面經濟衰退的狀況似乎不可避免，然而資本市場卻持續反彈上攻。

主要歸因於美國3月祭出一連串救市、拯救實體經濟免於崩潰的措施，如降息6碼、開啟無限量QE購買美債、地方政府債、BBB級以上的公司債，並推出2美元刺激方案，就是要挽救因經濟活動中斷的美國企業、個人免於破產。

目前是全球資本最為浮濫的時代，台灣央行於此同時利率還有1%，台股很多企業的殖利率都有3%至4%，就吸引資金回流，推升近期台幣成為少數持續強勢的貨幣（近期全球都在搶美元，美元指數飆破100，但台幣仍持續在30兌1美元徘徊）。

雖然市場都對於即將公布的財報周小心翼翼，但在萬般利空不敵寬鬆下，台股亦步亦趨的反彈回升趨勢不變，尤其強勢反彈站上黃金切割率的中值（10360）又是跳空缺口上緣，雙重多方訊號，目前短多態勢仍不變。

台灣固然有受惠產業陸續從大陸返台、台股高殖利率，以及防疫提前布署，讓經濟體受損較小，但台灣以出口為導向，在全球經濟體受損的狀況下，也不容過度樂觀。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時電子報)