新冠肺炎疫情未有減緩趨勢，各國無不加緊腳步研發疫苗，此時世界衛生組織（WHO）特使納巴羅（David Nabarro）卻做出驚人發言，指出因目前無法保證新冠肺炎病毒的疫苗能夠成功研發，人們必須學習與病毒帶來的威脅共存。

根據《衛報》報導，納巴羅除了擔任世衛特使，另外還有一個身分，就是倫敦帝國學院國際衛生教授。他在接受採訪時表示，「你不一定能發展出安全且有效對抗每種病毒的疫苗，有些病毒想要開發疫苗是非常、非常困難的。」因此，他認為在疫苗尚未開發的這段過渡期，人們必須想方設法去適應病毒帶來的威脅、學習與病毒共存。

納巴羅也舉例，除了隔離確診患者，醫院也需備好足夠的病床和防護裝備以及藥物等醫療資源，因為病毒肆虐的情況將有可能成為全球的新常態。而世衛新興疾病部門負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）日前也曾提到，有關鑑定人類是否對新冠病毒免疫或有無再次感染風險等檢測措施，目前都尚未發現有任何的測驗方試能得到明確答案。

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(中時電子報)