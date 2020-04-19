武漢明日起 部分地鐵增加早高峰車次 15:402020/04/19 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《新浪財經》報導，武漢19日發布最新消息指出，針對通勤需求，武漢軌道交通1、2、3、4號線將增加早高峰時段上線列車數，進一步降低車站和列車內的乘客密度，工作日早高峰（早上7時到9時）最小行車間隔將縮短至5分鐘（2、4號線大交路行車間隔為10分鐘），運力提升約16.7％，未來一段時間，武漢地鐵仍將持續關注客流變化情況，動態調整運行圖。 (旺報 ) #武漢 #高峰 #列車 #車間 #地鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 第四批武漢包機回台 460人報名 04:092020/04/17 全球財經 武漢類包機 2班滿載460人 04:102020/04/17 生活新聞 5億元！武漢市向全體在漢人員投放消費券 11:272020/04/17 兩岸 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 武漢修訂數據 確診增325例死亡增1,290例 12:082020/04/17 兩岸 國台辦：武漢衛健委通報 是台致函WHO郵件唯一訊息來源 14:312020/04/17 兩岸 大陸新增武漢死亡人數千例 官方稱「漏報」現在改 22:242020/04/17 兩岸 武漢訂正確診數 死亡增1290人 01:062020/04/18 兩岸要聞 美快完成武漢實驗室調查 認定陸掩飾 12:022020/04/18 國際 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... 09:062020/04/19 兩岸 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 - 兩岸 - 旺報 得不到就毀了她！已婚男師戀上19歲正妹 狂刺數十刀當場慘死 - 兩岸 屢遭抹黑 譚德塞：堅持真理 歷史自有公論 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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