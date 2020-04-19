據《新浪財經》報導，武漢19日發布最新消息指出，針對通勤需求，武漢軌道交通1、2、3、4號線將增加早高峰時段上線列車數，進一步降低車站和列車內的乘客密度，工作日早高峰（早上7時到9時）最小行車間隔將縮短至5分鐘（2、4號線大交路行車間隔為10分鐘），運力提升約16.7％，未來一段時間，武漢地鐵仍將持續關注客流變化情況，動態調整運行圖。

(旺報 )