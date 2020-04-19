台灣新冠病毒疫情爆出首宗艦隊群聚感染，2天內已有24人確診，其中19日爆增19男2女。據悉繼案396後，還有2名軍艦實習學生家住台中，台中市衛生局在下午接獲中央流行疫情指揮中心通知，緊急加班疫調，並發出記者會通知，預料傍晚5點30分將會公開確診者足跡。

對於該起群聚感染，首批確診者3人，為同一寢室，其中1例家住台中，4月9日停港後沒有發燒，4月12日出現頭痛、嗅覺異常，4月15日返回台中住家就醫，4月17日再次就醫檢驗通報，該案兩度自行就醫，皆戴口罩，台中市衛生局掌握7名接觸者，已要求他們居家隔離14天。

而除該例外，仍有多名軍艦實習學生家住台中，18日軍方緊急召回全國700名相關軍艦人員，一度要實習生在一中商圈集合再搭車往軍方安排的檢疫所，今日確診的19人中，也有2位設籍台中，中市衛生局在下午接獲中央流行疫情指揮中心通知，緊急加班協助疫調，傍晚5點30分除說明確診案例，也可能會公開確診者足跡。

(中時 )