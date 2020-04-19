中央流行疫情指揮中心今天（19日）再宣布敦睦艦隊確診21例，二天來艦隊累計激增24例，恐成台灣成功防疫數月的大破口。針對案396的磐石艦實習生曾向醫官提出頭痛問題，國防部發言人史順文表示，因航程顛簸，醫官判斷屬一般的頭痛症狀，因此只能尊重醫官專業，案397、398則未反映身體不適。

國防部原本宣稱出訪帛琉時有戴口罩，但卻被踢爆官兵未戴口罩，持國旗拉著正妹的手跳舞，也有媒體國軍第一起確診案例，感染源為帛琉境外移入。對此，國防部今天在中央流行疫情指揮中心記者會上，坦承追查後發現出訪官兵並未全程戴口罩。中央流行疫指揮中心指揮官則表示，感染源仍須待釐清，主要考量航程時間較長及個案數多，仍待調查結果才能確認感染源。

指揮中心指出今日公布國內新增22例診新冠肺炎，其中21例（19男2女）為盤石軍艦實習生及軍人，為19男2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日，感染源待釐清。

(中時電子報)