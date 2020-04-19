新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，削弱全球燃料需求、市場擔心OPEC+減產對平衡油市可能力有未逮等因素，國際油價再摔，跌破20美元關卡。中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格每公升調降0.9及1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升17.0元、95無鉛汽油每公升18.5元、98無鉛汽油每公升20.5元、超級柴油每公升14元。

另，台塑化20日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升17元、95無鉛汽油每公升18.4元、98無鉛汽油每公升20.5元、超級柴油每公升13.8元。

台塑化認為，第2季成品油受疫情影響，價差持續疲弱。汽油在各國發布封城命令下，市場預估第2季亞洲汽油需求減少100萬桶/日，價差續弱；柴油因庫存難以去化，影響價差。

由於各國限制民眾外出至4月底，衝擊國際航空需求，預計4～5月全球航燃需求衰退擴大至250萬桶/日，目前各國航空公司均已規劃停飛至6月，航燃需求及價差恐保持弱勢。

台塑化4月煉油定檢，單月煉量維持35萬桶，略低於3月平均38.5萬桶；石化原料輕油跌幅較深，仍可獲利，開工率維持95％。5月、6月視疫情控制及需求情況，彈性調整產能利用率。

中油本週調價指標7D3B周均價從每桶23.77美元下跌至20.38美元，台幣兌美元匯率升值0.071元，國內油價依公式計算跌幅為11.57％；汽、柴油調降0.9及1元。

石油輸出國組織（OPEC）最新月報下調今年全球石油需求增長預估，推估2020年全球石油需求將年減680萬桶/日，其中第二季年減1,200萬桶/日，4月的石油需求更將大減2,000萬桶/日；第三季與第四季，全球石油需求也預估將分別減少600萬桶/日與350萬桶/日。

影響所及，紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨4月16日收盤每桶19.87美元價位，創逾18年新低；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油則因一些歐洲國家正在考慮放鬆封鎖措施，或將有助於需求的反彈，上漲0.5％，每桶27.82美元。

(工商 )