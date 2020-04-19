美國總統川普在美東時間18日警告中國稱，若中國對新冠肺炎疫情負有「知情責任」，將面臨後果。

美國政府早前認為，新冠肺炎病毒可能是武漢病毒學實驗室所研發，用以展現中國的病毒識別力和對抗力。川普更稱，美方正尋求釐清病毒是否源自中國實驗室，引發外界高度關注

路透報導，川普在白宮例會上表示，「新冠肺炎能夠在全球爆發前，原本可以在中國止步，但最終並沒有。若中國負有知情責任，那他們必須面臨後果」。但川普並沒有解釋美國將會採取什麼行動。

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