演藝圈情侶檔金剛（李信樵）與梁云菲（Nana）今（19日）證實已分手，小倆口1年戀情正式畫下句點，其實雙方自去年4月認愛後，就不吝嗇曬恩愛，兩人日前還一起上節目《小明星大跟班》分享交往過程，其中，梁云菲談到公開戀情的原因更是閃到最高點。

金剛與梁云菲日前以情侶檔之姿登上節目《小明星大跟班》，兩人被問到公開戀情的原因，梁云菲則表示：「金剛很沒安全感，所以一直想要公開」，金剛則急自己說話「明明就是一起說要公開」。

同時，梁云菲也提到，當初剛公開戀情時，她的粉絲和朋友認為金剛負面新聞纏身，所以大家都反對這段感情，不過梁云菲則放閃、捍衛戀情說：「我不管這些是真是假，這是我的選擇，應該尊重我。」

未料，金剛與梁云菲才剛放閃，小倆口卻已分手，對此，金剛透過經紀人表示：「只知道被分手了，蠻突然的。」而Nana則表示，雙方都曾努力嘗試、溝通過「最終的答案也是共同討論出的結果」，希望彼此好聚好散。

【完整版】演藝圈戀情 公開真的等於分開嗎？ 2020.03.04小明星大跟班

(中時電子報)