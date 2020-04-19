受到新冠肺炎影響導致全球能源消費銳減，加上沙烏地阿拉伯和俄羅斯為爭奪市占、大舉向市場傾銷石油，北美石油生產商在苦無買家下被迫關閉油井。

疫情導致全球能源消費銳減，另外沙烏地阿拉伯與俄羅斯為爭奪市占、大舉向市場傾銷石油，北美石油生產商在苦無買家下被迫關閉油井。（圖／World Oil）

美國石油業者德州石油公司（Texland Petroleum）表示，由於全球石油價格暴跌，加上不斷有買家取消訂單，決定關閉旗下油井生產，提前為5月到6月減產行動做準備。Texland總裁威爾克斯（Jim Wilkes）表示，以前儘管價格很低，但總能夠賣出石油，從來沒有像現在這樣，必須做出「關閉油井」的決策。

德州石油公司日產量為7000桶原油，上個世紀70年代創立後，歷經多次石油危機，旗下目前有1211口油井，由於開採的石油找不到買家，關閉油井成為業者惟一選擇。Texland目前除了把這項決定告知主管機關，還向美國中小企業局的薪資保護計劃（PaycheckProtection Program）申請貸款，確保73名員工不被裁員。

美國德州石油公司面對全球石油價格暴跌，加上不斷有買家取消訂單，決定關閉旗下油井生產。（圖／Reuters）

威爾克斯感嘆，新冠肺炎疫情使石油業面臨前所未有的困擾，雖然石油輸出國家組織（OPEC+）12日達成史上最大減產協議，儘管未達到日減產千萬桶的規模，但23個產油國同意5月到6月期間，每日減產970萬桶，一度激勵原油價格飆漲，漲勢卻無法維持，布蘭特原油17日漲至每桶28.33美元，西德州原油則下跌至每桶19.69美元。

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(中時電子報)