過去裝假牙必須先印模再製作，中間至少需等待7至14天才能完成，過程耗時，病患使用臨時假牙在咀嚼上也有脫落的風險。金屬中心研發「即時贋復解決方案」，透過口掃與數位科技，能將療程縮短在1天內完成，大幅改善傳統假牙製作流程與效率，榮獲2020年度iF設計大獎。

金屬中心研發成果獎聲不斷，繼日前以「金屬扣件產業製造智慧化技術」、「仿生智能AGV艦隊系統」揚名2020年美國愛迪生獎，近期「即時贋復解決方案」與「可降解鎂合金血管夾」分別榮獲德國iF設計獎及德國紅點設計獎。

其中，金屬中心以「即時贋復解決方案」於2020年度的iF設計大獎56個國家，計7,298件設計作品參賽中脫穎而出，奪下產品設計獎，展現創新研發的軟實力。

「即時贋復解決方案」藉由全面性整合口掃系統及穿戴式眼鏡、雷雕系統、矽酸鋰玻璃陶瓷，以同樣療程為例，傳統假牙製程需要7天以上，但此套系統將可縮短為4-5小時，在診所端1天內就能完成加工及讓病患進行補綴。病患早上進入診間，下午就能裝好假牙，很快就可以正常飲食，病患無須經過漫長等待和使用臨時假牙的不便，大大提升贋復治療效率。

另一個榮獲德國紅點設計獎的「可降解鎂合金血管夾」，從合金設計、加工技術與表面處理著手，是全球第一款具人體吸收性，於體內可降解鎂合金的止血夾。

「可降解鎂合金血管夾」使用生物可降解之醫材，術後不需再次手術取出，透過材料逐步降解，減少組織二次傷害；改善傳統不鏽鋼或鈦合金止血夾，於病患體內存有金屬物品，以干擾核磁照影等檢查，降低病患術後追蹤疑慮；不僅操作簡易、快速、更有利於醫師臨床使用。

金屬中心執行長林秋豐表示，將科技技術融合美學設計，強化人因工程的介面整合，突破技術上的限制瓶頸，金屬中心將持續研發符合民生或產業需求的產品設計，並以國內自主的創新技術，開創研發成果運用的全新風貌。

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(中時電子報)